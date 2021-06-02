Движение на мосту по улице Иманова частично перекроют в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по согласованию с управлением административной полиции ДП города Нур-Султан в целях обеспечения безопасности дорожного движения начинает работы по среднему ремонту дорожного полотна на мосту по улице Иманова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

В связи с ремонтными работами 3 и 4 июня текущего года будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств на мосту по ул. Иманова на участке от ул. К. Мунайтпасова до ул. А. Янушкевича. Будут проведены работы по устройству верхнего слоя дорожного покрытия.

«Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.

Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», - говорится в сообщении транспортного управления.