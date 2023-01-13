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Движение на дорогах ограничили в четырех областях

13 Января 2023, 11:25
Движение на дорогах ограничили в четырех областях

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В 4 областях, по состоянию на 11:15 в связи с ухудшением погодных условий - метелью, ограниченной видимостью, понижением температуры - введено временное ограничение движения на 7 участках автодорог республиканского значения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу «КазАвтоЖол».

Для очистки автодорог задействовано 250 единиц дорожно-эксплуатационной техники и свыше 350 человек. За сутки израсходовано 900 кубометров противогололедного материала.


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