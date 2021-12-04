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Движение на автодороге Нур-Султан -Щучинск восстановлено
4 Декабря 2021 23:05
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Движение на автодороге Нур-Султан -Щучинск восстановлено в 22-40, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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В ДЧС Акмолинской области сообщили, что движение на автодороге Нур-Султан-Щукинск восстановлено.
«Пожар локализован в 22-05, ликвидирован в 22-32. Жертв и пострадавших нет. На месте работали силы ДЧС 19 сотрудников и 4 единицы техники», - сообщила пресс-служба ДЧС Акмолинской области.
Напомним, сегодня, в Бурабайском районе в 21-26 на 212 км а/д «Нур-Султан - Щучинск», произошло возгорание полуприцепа грузового автомобиля марки «DAF», гружённого пиротехническими изделиями на площади 30 кв.м., кабина транспорта в результате пожаре не пострадала, сгорел полуприцеп полностью.
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