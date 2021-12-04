Движение на автодороге Нур-Султан -Щучинск восстановлено

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Движение на автодороге Нур-Султан -Щучинск восстановлено в 22-40, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ДЧС Акмолинской области сообщили, что движение на автодороге Нур-Султан-Щукинск восстановлено.

«Пожар локализован в 22-05, ликвидирован в 22-32. Жертв и пострадавших нет. На месте работали силы ДЧС 19 сотрудников и 4 единицы техники», - сообщила пресс-служба ДЧС Акмолинской области.

Напомним, сегодня, в Бурабайском районе в 21-26 на 212 км а/д «Нур-Султан - Щучинск», произошло возгорание полуприцепа грузового автомобиля марки «DAF», гружённого пиротехническими изделиями на площади 30 кв.м., кабина транспорта в результате пожаре не пострадала, сгорел полуприцеп полностью.