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Движение на автодороге «Кызылорда-Павлодар» закрыли для транспорта
8 Февраля 2022 23:42
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ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – На автодороге «Кызылорда-Павлодар» закрыли движение для транспорта. Мера введена из-за густого тумана, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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«8 февраля с 21:40 в связи с ухудшением погодных условий в Карагандинской области (густой туман) закрыто движение на участке автодороги республиканского значения «Кызылорда-Павлодар» (1206-1135 километры)», - сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.
В ведомстве отметили, что движение на трассе закрыто от посёлка Шидерты до границы Карагандинской области для всех видов автотранспорта.
Напомним, штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана.
#Кызылординская область #Павлодарская область #Транспорт #Регионы #Дороги #Погода #МЧС #ДЧС #Природа
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