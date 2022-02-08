Движение на автодороге «Кызылорда-Павлодар» закрыли для транспорта

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – На автодороге «Кызылорда-Павлодар» закрыли движение для транспорта. Мера введена из-за густого тумана, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«8 февраля с 21:40 в связи с ухудшением погодных условий в Карагандинской области (густой туман) закрыто движение на участке автодороги республиканского значения «Кызылорда-Павлодар» (1206-1135 километры)», - сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

В ведомстве отметили, что движение на трассе закрыто от посёлка Шидерты до границы Карагандинской области для всех видов автотранспорта.

Напомним, штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана.