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Движение на автодороге «Кызылорда-Павлодар» закрыли для транспорта

8 Февраля 2022 23:42
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Движение на автодороге «Кызылорда-Павлодар» закрыли для транспорта

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – На автодороге «Кызылорда-Павлодар» закрыли движение для транспорта. Мера введена из-за густого тумана, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«8 февраля с 21:40 в связи с ухудшением погодных условий в Карагандинской области (густой туман) закрыто движение на участке автодороги республиканского значения «Кызылорда-Павлодар» (1206-1135 километры)», - сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

В ведомстве отметили, что движение на трассе закрыто от посёлка Шидерты до границы Карагандинской области для всех видов автотранспорта.

Напомним, штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана.

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#Кызылординская область   #Павлодарская область   #Транспорт   #Регионы   #Дороги   #Погода   #МЧС   #ДЧС   #Природа  
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Автор:

Антон Гагарин

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