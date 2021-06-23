Движение междугородних автобусов с карантинных зон восстановили в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Движение междугородних и внутриобластных пассажирских перевозок Караганда-Шахтинск и Караганда-Шахан возобновили. Об этом сообщили в прес-службе департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно постановлению Главного государственного санитарного врача Карагандинской области в связи с локализацией очагов коронавирусной инфекции и выявлением контактных лиц на территории города Шахтинск, поселка Шахан, поселка Новодолинский и поселка Долинка, принято решение о возобновлении движения междугородних внутриобластных регулярных пассажирских перевозок сообщением: Караганда – Шахтинск – Караганда; Караганда – Шахан – Караганда. Постановление вступает в силу с момента подписания», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля по Карагандинской области.

Напомним, с 21 июня текущего года в посёлках Шахан, Новодолинский и Долинка были введены ограничения из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.