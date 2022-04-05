РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:45, 05 Апрель 2022 | GMT +6

    Движение грузового транспорта на дорогах столицы возьмут под контроль

    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ряде улиц столицы возьмут под контроль движение грузового транспорта. Об этом сообщил начальник отдела управления административной полиции ДП города Нур-Султана Бауыржан Токжуманов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Согласно правилам дорожного движения, соответствующий проект реализуется на проспекте аль-Фараби в Нур-Султане. То есть, большим грузовым автомобилям запрещается движение во второй и третьей полосах (трехполосная дорога в одном направлении). Если водители будут ездить на вторых и третьих полосах, камера «Сергек» зафиксирует административное правонарушение. Соответственно, будет налагаться штраф», - сказал Б. Токжуманов на брифинге.

    Спикер заверил, что соответствующая работа будет проведена на проспекте Р. Кошкарбаева и на других улицах.

    «Грузовые авто должны передвигаться на правой полосе, не должны препятствовать движению других автомобилей. Проект реализуется на проспекте аль-Фараби. В дальнейшем охватим остальные улицы», - заверил спикер.


    Теги:
    Дороги Транспорт Астана Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 07:00
    1 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Сегодня, 05:55
    Центр ветеранов открыли в Семее
    Сегодня, 04:04
    Опасный микропластик обнаружили в облаках
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!