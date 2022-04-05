Движение грузового транспорта на дорогах столицы возьмут под контроль
«Согласно правилам дорожного движения, соответствующий проект реализуется на проспекте аль-Фараби в Нур-Султане. То есть, большим грузовым автомобилям запрещается движение во второй и третьей полосах (трехполосная дорога в одном направлении). Если водители будут ездить на вторых и третьих полосах, камера «Сергек» зафиксирует административное правонарушение. Соответственно, будет налагаться штраф», - сказал Б. Токжуманов на брифинге.
Спикер заверил, что соответствующая работа будет проведена на проспекте Р. Кошкарбаева и на других улицах.
«Грузовые авто должны передвигаться на правой полосе, не должны препятствовать движению других автомобилей. Проект реализуется на проспекте аль-Фараби. В дальнейшем охватим остальные улицы», - заверил спикер.