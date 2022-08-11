11 Августа 2022 23:17

Движение еще трех автобусных маршрутов временно изменили в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с дорожными ремонтными работами в столице временно изменены схемы еще трех автобусных маршрутов, передает МИА «Казинформ».

Как сообщили в компании City Transportation Systems, до окончания ремонтных работ временно изменены схемы движения маршрута № 120, № 303 в г. Косшы и № 54.

Ранее сообщалось об изменении движения пяти автобусных маршрутов из-за ремонта по улице Сауран.

С измененной схемой движения маршрута можете ознакомиться на картинке.