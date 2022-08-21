Движение еще шести автобусных маршрутов временно изменили в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице на ряде улиц проводится ремонт дорожного полотна, в связи с этим временно изменены схемы движения девяти автобусных маршрутов, передает МИА «Казинформ».

Как сообщили в компании City Transportation Systems, до окончания ремонтных работ, временно изменена схема движения маршрутов №№ 2, 7, 13, 34, 50, 53.

Ранее сообщалось об изменении схемы движения девяти маршрутов.

Кроме того, сообщалось о перекрытии на ремонт с 20 по 22 августа дорог по проспектам Сарыарка и Туран. С 19 по 22 августа текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке улицы Акмешит от улицы Достык до улицы Сыганак. Кроме того, с 15 августа по 5 сентября проводятся ремонтные работы в районе моста «Архар» (М1) - на участке от транспортной развязки на пересечении проспекта Мəңгілік Ел – улицы Сарайшык до проспекта Р. Кошқарбаева с частичным перекрытием участков. С 15 по 24 августа планируется перекрытие моста «Архар» (М1) на участке от транспортной развязки на пересечении пр. Мəңгілік Ел – ул. Сарайшык до пр. Р. Кошқарбаева в направлении пр. Р. Кошқарбаева и с 24 августа по 5 сентября - мост «Архар» (М1) на участке от транспортной развязки на пересечении проспекта Мəңгілік Ел – улицы Сарайшык до проспекта Р. Кошқарбаева в направлении ул. Сарайшык.

С измененной схемой движения маршрутов можете ознакомиться на картинке.







