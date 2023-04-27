Движение еще шести автобусных маршрутов временно изменили в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Еще шесть автобусных маршрутов временно изменили схемы своего движения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу City Transportation Systems.

«С 26 апреля по 14 мая текущего года будут проводиться дорожные работа по среднему ремонту проспекта Женис на участке от пр. Богенбай батыра до пр. Абая. В этой связи временно будут изменены схемы движения маршрутов № 5, 5 А, 8, 20, 40, 71», - сообщили в компании CTS.

Напоминаем, что ранее были изменены схемы движения 10 автобусных маршрутов: № 7, 9, 13, 21, 23, 25, 31, 53, 64, 73, курсирующих на указанном участке.

Астанчан и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут.

С измененной схемой движения можно ознакомиться на картинке.