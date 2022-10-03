Движение двух автобусных маршрутов временно изменили в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице на ряде улиц проводится ремонт дорожного полотна, в связи с этим временно изменены схемы движения двух автобусных маршрутов, передает МИА «Казинформ».

Как сообщили в компании City Transportation Systems, до окончания ремонтных работ временно изменена схема движения маршрутов №35 и 36.

С измененной схемой движения маршрутов можете ознакомиться на картинке.

Ранее а в акимате столицы обсудили дальнейшее развитие Интеллектуальной транспортной системы (ИТС). В Астане повысят пропускную способность улично-дорожной сети, снизят задержки в движении транспорта, сократят время в пути и примут другие меры.