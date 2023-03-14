Движение двух автобусных маршрутов временно изменили в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Два автобусных маршрута временно изменили схему своего движения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу City Transportation Systems.

«До приведения дорожного покрытия в соответствующее состояние для проезда, временно изменена схема движения маршрутов №24 и 35», - отметили в компании CTS.

Астанчан и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут.

С измененной схемой движения маршрутов можете ознакомиться ниже.





