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Движение двух автобусных маршрутов временно изменили в Астане

14 Марта 2023, 14:40
Движение двух автобусных маршрутов временно изменили в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Два автобусных маршрута временно изменили схему своего движения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу City Transportation Systems.

«До приведения дорожного покрытия в соответствующее состояние для проезда, временно изменена схема движения маршрутов №24 и 35», - отметили в компании CTS.

Астанчан и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут.

С измененной схемой движения маршрутов можете ознакомиться ниже.

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