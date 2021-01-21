Движение для всех видов транспорта открыли на дорогах СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области спасатели сообщили об открытии автодорог, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, с 9 часов утра в связи со стабилизацией погодных условий открыли движение для всех видов транспорта на областных дорогах.

Напомним, дороги в регионе были закрыты с 17 часов 20 января из-за сильной метели. Спасатели и полицейские рекомендовали североказахстанцам не покидать населенных пунктов. На ближайшие сутки по области объявили штормовое предупреждение. Служба 112 сообщила об усилении ветра с порывами до 20 метров в секунду.