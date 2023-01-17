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Движение для всех видов транспорта из-за опасности схода лавин закрыто на автодороге в ВКО

17 Января 2023, 00:11
Движение для всех видов транспорта из-за опасности схода лавин закрыто на автодороге в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщила о закрытии республиканской трассы в регионе из-за вероятного схода лавин, передает МИА «Казинформ».

По информации Восточно-Казахстаснкого облстного филиала ТОО «Казахавтодор» 16.01. с 20:00 в связи с угрозой схода лавин закрыто движение на участке автодороги республиканского значения Усть-Каменогорск-Алтай-Улкен Нарын-Катон-Карагай-Рахмановские ключи (6-166 км село Ушановское-город Алтай) для всех видов автотранспорта.

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