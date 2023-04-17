Движение для транспорта открыли на некоторых участках дорог Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Движение на некоторых участках автодорог открыли для транспорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «КазАвтоЖол».

Движение восстановлено на следующих участках республиканских трасс:

1. «Астана-Петропавловск» км 18-231, участок Астана - Щучинск

2. «Астана-Коргалжын» км 19-124, участок Астана – село Коргалжын

3. «Астана - Кабанбай батыр - Нура - Темиртау» км 16-51, участок Косши – граница Карагандинской области.

4. «Астана - Кабанбай батыр - Нура - Темиртау» км 51-266 участок границы Акмолинской области -Темиртау.

5. «Караганда - Аягоз - Бугаз» км 17-217, участок Караганда - Каркаралы.

6. «Калкаман - Баянаул - Умиткер - Ботакара» км 231-324, участок границы Павлодарской области - поселок Ботакара.

7. «Кызылорда - Павлодар» км 1066-1135, участок поселка Молодежный - границы Павлодарской области.

8. «Екатеринбург - Алматы» км 1353-1426, участок границы Акмолинской области - Темиртау

9. «Екатеринбург - Алматы» км 1291-1353, участок Астана – граница Карагандинской области.

Напомним, в Астане объявлено штормовое предупреждение из-за сильного снегопада и ветра. Наблюдается задержка общественного транспорта. Закрыли 15 участков республиканских трасс. На дорогах произошло более 140 ДТП. Школьников перевели на дистанционный формат обучения.