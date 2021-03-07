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    19:09, 06 Март 2021 | GMT +6

    Движение для транспорта ограничили на дорогах Павлодарской области

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на дорогах Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства индустрии и инфраструктурного развития.

    В Павлодарской области 06 марта в 15:10 в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Ленинский – Иртышск - Русская поляна» км.0-274, уч. п. Ленинский - гр. РФ.

    В Карагандинской области 6 марта в 18:00 в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспорта в Павлодарской области на а/д «Кызылорда - Павлодар» км. 1066-1135, уч. п. Молодежный - гр. Павлодарской область.

    В Павлодарской области в 18:00 в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Кызылорда - Павлодар» км. 1135-1251, уч. гр. Карагандинской область – город Экибастуз.

    Напомним, на большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды - ожидаются осадки в виде дождя и снега. Лишь на юго-востоке республики ожидается погода без осадков.


    Теги:
    Дороги Погода Регионы Казахстана Транспорт Павлодарская область
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