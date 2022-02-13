+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -8 °С
Алматы: -1 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Движение для грузовиков и автобусов ограничили на участке трассы Алматы-Усть-Каменогорск

13 Февраля 2022 08:25
Поделиться:
Движение для грузовиков и автобусов ограничили на участке трассы Алматы-Усть-Каменогорск

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Из-за метели ограничено движение на участке автодороги республиканского значения Алматы-Усть-Каменогорск для грузового транспорта и автобусов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

Новости по теме
Трассу закрыли в Алматинской области из-за сильного бурана
Дополнительная функция включена в работу «Сергек» в Нур-Султане Пять участков дорог закрыли в двух районах СКО 80 новых автобусов должны приобрести автопарки Караганды

«12 февраля с 21:15 в связи с ухудшением погодных условий (метель) ограничено движение на участке а/д республиканского значения «Алматы-Усть-Каменогорск» (778-967 км., г.Аягоз-с.Калбатау) для грузового​ автотранспорта с прицепом и полуприцепом, а также для автобусов», - сообщила пресс-служба ДЧС региона в Instagram.​

​На 22:40 по ВКО ограничение для автобусов и грузовых автомобилей:
1) от границы Алматинской области до с.Калбатау.
2) от Калбатау до Семей.
3) от Таскескен до Урджар.

Подписывайтесь на наш канал:

#Восточно-Казахстанская область   #Транспорт   #Дороги   #Погода   #МЧС  
Поделиться:
Новости по теме
Трассу закрыли в Алматинской области из-за сильного бурана
Дополнительная функция включена в работу «Сергек» в Нур-Султане
Пять участков дорог закрыли в двух районах СКО
80 новых автобусов должны приобрести автопарки Караганды
Популярное
1 Глава государства провел оперативное совещание Совета Безопасности
2 Похищенное из оружейного магазина оружие изъято полицией Алматы
3 Свыше 5 тысяч осужденных амнистировали в Казахстане
4 Бахтияр Артаев подал в отставку с поста вице-президента Федерации бокса Казахстана
5 Дополнительная функция включена в работу «Сергек» в Нур-Султане
6 Роман Скляр встретился с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым
Читайте также
Метели и гололед ожидаются в Казахстане 13 февраля
Трассу закрыли в Алматинской области из-за сильного бурана
Глава государства провел оперативное совещание Совета Безопасности
Похищенное из оружейного магазина оружие изъято полицией Алматы
Свыше 5 тысяч осужденных амнистировали в Казахстане
Бахтияр Артаев подал в отставку с поста вице-президента Федерации бокса Казахстана
Дополнительная функция включена в работу «Сергек» в Нур-Султане
Роман Скляр встретился с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz

Архив