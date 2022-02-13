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Движение для грузовиков и автобусов ограничили на участке трассы Алматы-Усть-Каменогорск
13 Февраля 2022 08:25
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ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Из-за метели ограничено движение на участке автодороги республиканского значения Алматы-Усть-Каменогорск для грузового транспорта и автобусов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.
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«12 февраля с 21:15 в связи с ухудшением погодных условий (метель) ограничено движение на участке а/д республиканского значения «Алматы-Усть-Каменогорск» (778-967 км., г.Аягоз-с.Калбатау) для грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом, а также для автобусов», - сообщила пресс-служба ДЧС региона в Instagram.
На 22:40 по ВКО ограничение для автобусов и грузовых автомобилей:
1) от границы Алматинской области до с.Калбатау.
2) от Калбатау до Семей.
3) от Таскескен до Урджар.
1) от границы Алматинской области до с.Калбатау.
2) от Калбатау до Семей.
3) от Таскескен до Урджар.
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