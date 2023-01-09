Движение для дизельного и общественного транспорта ограничили в Костанайской области

9 Января 2023, 19:29

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Из-за понижения температуры на участках автодорог республиканского значения ограничено движение для дизельных и общественных видов транспортных средств, передает корреспондент МИА «Казинформ».