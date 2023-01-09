Движение для дизельного и общественного транспорта ограничили в Костанайской области
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Из-за понижения температуры на участках автодорог республиканского значения ограничено движение для дизельных и общественных видов транспортных средств, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В связи с понижением температуры воздуха (сильный мороз до -30 градусов) с 20:30 введено ограничение для дизельных и общественных видов транспортных средств на участках автодорог республиканского значения: А-21 «Мамлютка-Костанай» км 180-406 (от границы СКО до г. Тобыл); А-22 «Карабутак-Комсомольское-