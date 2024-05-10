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    00:11, 10 Май 2024 | GMT +6

    Движение для автотранспорта перекрыли на двух улицах в Астане

    ремонт дорог
    Фото: gov.kz

    В связи с ремонтом дорожного полотна, на улицах Сулуколь и Ардагерлер жилого массива Коктал-1 частично перекроют движение для автотранспорта, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Астаны.

    По данным управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны, с 9 по 16 мая из-за среднего ремонта дорожного полотна будет перекрыто движение для автотранспорта в жилом массиве Коктал-1:

    • на улице Сулуколь на участке от ул. Енлик-Кебек до ул. Ардагерлер;
    • ⁠на улице Ардагерлер на участке от ул. Д. Бабатайулы до ул. Шугыла.
    Теги:
    Дороги Астана Акимат Авто Закрытие дорог Ремонт дорог
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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