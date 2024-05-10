00:11, 10 Май 2024 | GMT +6
Движение для автотранспорта перекрыли на двух улицах в Астане
В связи с ремонтом дорожного полотна, на улицах Сулуколь и Ардагерлер жилого массива Коктал-1 частично перекроют движение для автотранспорта, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Астаны.
По данным управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны, с 9 по 16 мая из-за среднего ремонта дорожного полотна будет перекрыто движение для автотранспорта в жилом массиве Коктал-1:
- на улице Сулуколь на участке от ул. Енлик-Кебек до ул. Ардагерлер;
- на улице Ардагерлер на участке от ул. Д. Бабатайулы до ул. Шугыла.