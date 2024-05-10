Движение для автотранспорта перекрыли на двух улицах в Астане

В связи с ремонтом дорожного полотна, на улицах Сулуколь и Ардагерлер жилого массива Коктал-1 частично перекроют движение для автотранспорта, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Астаны.

По данным управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны, с 9 по 16 мая из-за среднего ремонта дорожного полотна будет перекрыто движение для автотранспорта в жилом массиве Коктал-1: