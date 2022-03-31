Движение для авто ограничено на двух участках дорог в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – На двух участках дорог в Восточно-Казахстанской области введено ограничение движения для транспорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал АО «НК «ҚазАвтоЖол».

«31 марта в 20:00 в Восточно-Казахстанской области из-за угрозы схода снежных лавин введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодорогах:

1. «Усть-Каменогорск – Алтай - Улкен Нарын - Катон-Карагай - Рахмановские ключи» км. 7-66, участок села Ушановское - поворот на Серебрянск.

2. «Усть-Каменогорск – Алтай - Улкен Нарын - Катон-Карагай - Рахмановские ключи» км. 420-450, участок села Берель - сан. Рахмановские ключи», - сказано в сообщении компании.

Напомним, в пяти регионах Казахстана 31 марта объявлено штормовое предупреждение.