Движение через перевал Алтын Емель ограничено для всех видов транспорта – КазАвтоЖол

22 Ноября 2022, 20:44

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Национальный оператор автомобильных дорог республиканского значения в Telegram-канале пресс-службы предупредил об ограничении движения для всех видов транспорта на перевале Алтын Емель автодороги республиканского значения Р-20 «Сарыозек-Коктал» км 45-68 (участок капитального ремонта) с 20:30 часов по времени Астаны, передает МИА «Казинформ».

«В связи с непогодой (обильные осадки, метель, порывистый ветер до 20 м/с) на перевале Алтын Емель автодороги республиканского значения Р-20 «Сарыозек-Коктал» км 45-68 (участок капитального ремонта) с 20:30 часов по времени Астаны вводится ограничение дорожного движения для всех видов автотранспортных средств.

На данном участке капитального ремонта задействовано шесть единиц специальной техники», - говорится в публикации.