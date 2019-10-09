Движение через мост на реке Есиль возобновилось в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области открыли движение через мост на реке Есиль, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с завершением работ по восстановлению несущей конструкции – балки - сняты ограничения движения через мост на реке Есиль, на 875 км автодороги республиканского значения «Жезказган-Петропавловск», вблизи села Покровки Есильского района», - проинформировали в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям.

О ремонте нескольких мостов в регионе в мае на одном совещаний в областном акимате сообщал директор филиала АО «НК «Казавтожол» Булатбек Айтбаев.

«Покровский мост» - так его называют местные жители - 1959 года постройки. Последний раз капитальный ремонт металлического сооружения проводили в 2004 году.

Всего в регионе на автодорогах республиканского значения находятся 17 мостов, 5 путепроводов и 514 водопропускных труб.