23 Июля 2022 11:33
Движение частично перекроют по улице Жумабаева в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В связи с проведением ремонта дорог в мегаполисе будет частично перекрыто движение по улице Жумабаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление городской мобильности Алматы.
« В связи с проведением ремонта дорог с 23 по 26 июля в ночное время с 22:00 до 08:00 будет частично перекрыто движение по ул. Жумабаева от ул. Северное кольцо до пр. Сейфуллина», - говорится в сообщении.
Данные работы были запланированы в рамках среднего ремонта дорог.
Горожан просят корректировать свой маршрут заранее.
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