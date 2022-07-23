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Движение частично перекроют по улице Жумабаева в Алматы
23 Июля 2022 11:33

Движение частично перекроют по улице Жумабаева в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В связи с проведением ремонта дорог в мегаполисе будет частично перекрыто движение по улице Жумабаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление городской мобильности Алматы.

« В связи с проведением ремонта дорог с 23 по 26 июля в ночное время с 22:00 до 08:00 будет частично перекрыто движение по ул. Жумабаева от ул. Северное кольцо до пр. Сейфуллина», - говорится в сообщении.

Данные работы были запланированы в рамках среднего ремонта дорог.

Горожан просят корректировать свой маршрут заранее.


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