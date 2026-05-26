Движение большегрузов в жару ограничат в Костанайской области

Как сообщили в Костанайском областном филиале КАЖсервиса, меры коснутся движения тяжеловесных автомобилей по дорогам республиканского значения в летний период, передает корреспондент агентства Kazinform.

Ограничения будут действовать с 1 июня по 15 августа 2026 года при температуре воздуха выше +25 градусов. В это время с 11:00 до 21:00 будет запрещено движение грузового транспорта с нагрузкой на одиночную ось более 8 тонн.

В филиале пояснили, что меры вводятся для сохранения дорожного покрытия в жаркую погоду и предотвращения деформации асфальта. На участках республиканских трасс уже установлены временные дорожные знаки «Ограничение нагрузки на ось» с указанием времени действия.

Перевозчиков и водителей попросили учитывать ограничения при планировании маршрутов и соблюдать требования дорожных знаков.

