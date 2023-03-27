Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Акмолинская область

Движение большегрузов ограничили в Акмолинской области до 1 мая

Автор:  
Оксана Матасова
27 Марта 2023, 10:53
Движение большегрузов ограничили в Акмолинской области до 1 мая Фото: пресс-служба филиала РГП «Национальный Центр качества дорожных активов» по Акмолинской области.

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области введено ограничение движения для грузового и крупногабаритного автотранспорта с нагрузкой на одиночную ось свыше 8 тонн. Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» сообщили в пресс-службе филиала РГП «Национальный Центр качества дорожных активов» по Акмолинской области.

Ограничение введено на автомобильных дорогах региона для сохранения дорожного полотна в весенний паводковый период, и действовать оно будет с 23 марта по 1 мая 2023 года.

«Ограничения по движению большегрузного транспорта не распространяются на международные перевозки, а также на перевозки продуктов питания, медикаментов, гуманитарной помощи и грузов, необходимых для строительства дорог и предупреждения или устранения последствий чрезвычайных ситуаций», - сообщили в ведомстве.

Однако совместные выезды филиала с региональной инспекцией транспортного контроля по мониторингу движения большегрузного транспорта на автомобильных дорогах продолжаются.

«Инженеры филиала с транспортными инспекторами контролируют соблюдение предельно допустимой нормы нагрузки и требований к правилам перевозки. Также измеряется масса транспортных средств и их габаритные размеры», - резюмировали в ведомстве.


Акмолинская область   Транспорт   Паводок  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви
Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
21 золотую медаль завоевали казахстанцы на ЧМ по рукопашному бою в Астане
21 золотую медаль завоевали казахстанцы на ЧМ по рукопашному бою в Астане
Из-за ветра пять сел остались без электричества в Атырауской области
Из-за ветра пять сел остались без электричества в Атырауской области