Движение большегрузов ограничили в Акмолинской области до 1 мая

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области введено ограничение движения для грузового и крупногабаритного автотранспорта с нагрузкой на одиночную ось свыше 8 тонн. Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» сообщили в пресс-службе филиала РГП «Национальный Центр качества дорожных активов» по Акмолинской области.

Ограничение введено на автомобильных дорогах региона для сохранения дорожного полотна в весенний паводковый период, и действовать оно будет с 23 марта по 1 мая 2023 года.

«Ограничения по движению большегрузного транспорта не распространяются на международные перевозки, а также на перевозки продуктов питания, медикаментов, гуманитарной помощи и грузов, необходимых для строительства дорог и предупреждения или устранения последствий чрезвычайных ситуаций», - сообщили в ведомстве.

Однако совместные выезды филиала с региональной инспекцией транспортного контроля по мониторингу движения большегрузного транспорта на автомобильных дорогах продолжаются.

«Инженеры филиала с транспортными инспекторами контролируют соблюдение предельно допустимой нормы нагрузки и требований к правилам перевозки. Также измеряется масса транспортных средств и их габаритные размеры», - резюмировали в ведомстве.