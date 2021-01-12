Движение автотранспорта по всем направлениям закрыли в Карагандинской области
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Департамент по ЧС Карагандинской области предупреждает жителей об ухудшении погоды, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
На территории Карагандинской области действуе т штормовое предупреждение. Движение автотранспортных средств закрыто по всем направлениям.
В этой связи просим:
- не выезжать за пределы населенных пунктов;
- не создавать скопления транспортных средств на автодорогах в местах закрытия;
- по возможности находиться в населённых пунктах, кемпингах, придорожных кафе.
Оперативная информация об изменениях погодных условий и состоянии автодорог доступна в мобильном приложении «Дармен», на официальных страницах ДЧС в социальных сетях.
О всех фактах происшествий и ЧС звонить по телефонам 112 или (8-7212) 43-36-36, 43-37-37.
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