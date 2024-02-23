РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:32, 22 Февраль 2024 | GMT +6

    Движение автотранспорта ограничено в двух областях Казахстана

    Движение автотранспорта ограничено в двух областях Казахстана
    Фото: «КазАвтоЖол»

    По состоянию на 18.00 22 февраля 2024 года, в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта, которое действует на 2 автодорогах республиканского значения в 2 областях, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу «КазАвтоЖол».

    Костанайская область – 1 автодорога общей протяженностью 83 км (в связи с ухудшением погодных условий в области Улытау).

    • «Жезказган-Петропавловск» - гр.обл.Улытау-г.Аркалык (для всех видов).

    Область Улытау – 1 автодорога общей протяженностью 115 км (сильный ветер, понижение температуры воздуха).

    • «Жезказган-Петропавловск» - п.Улытау-гр.Костанайской область (для всех видов).

    На текущий час на автодорогах республиканского значения задействовано 631 единиц техники и 1389 человек.

    Теги:
    Погода Петропавловск КазАвтоЖол Трассы Улытауская область Костанайская область Закрытие дорог Жезказган
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!