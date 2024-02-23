Движение автотранспорта ограничено в двух областях Казахстана

По состоянию на 18.00 22 февраля 2024 года, в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта, которое действует на 2 автодорогах республиканского значения в 2 областях, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу «КазАвтоЖол».

Костанайская область – 1 автодорога общей протяженностью 83 км (в связи с ухудшением погодных условий в области Улытау).

«Жезказган-Петропавловск» - гр.обл.Улытау-г.Аркалык (для всех видов).

Область Улытау – 1 автодорога общей протяженностью 115 км (сильный ветер, понижение температуры воздуха).

«Жезказган-Петропавловск» - п.Улытау-гр.Костанайской область (для всех видов).

На текущий час на автодорогах республиканского значения задействовано 631 единиц техники и 1389 человек.