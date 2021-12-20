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Движение автотранспорта ограничено на трассе в Актюбинской области
20 Декабря 2021 13:50
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АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Из-за погодных условий ограничено движение автотранспорта в Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИИР РК.
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«20.12.2021 г. в 13.00 ч. (по времени Нур-Султана) в Актюбинской области в связи с ухудшением погодных условий (дождь, гололед) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на км.39-136 автодороги «Актобе-гр.РФ», точнее участок между селом Шамши Калдаякова и границы РФ», - говорится в сообщении.
В целях недопущения чрезвычайных ситуаций и вашей безопасности автомобилистам рекомендуется воздержаться от дальних поездок.
В случае возникновения нештатных ситуаций можно обратиться в круглосуточный call-центр по номеру 1403.
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