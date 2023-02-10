Движение автобусов восстановили по всем маршрутам в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау восстановили движение общественного транспорта по всем маршрутам в пригородные поселки, прерванное обильными снегопадами и метелью, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По сообщению заместителя директора коммунального государственного учреждения «Smart Atyrau» Болата Халидолла, в настоящее время возобновлено движение автобусов по маршрутам №50, 53, 64. Это последние маршруты, по которым общественный транспорт из-за неубранного снега на передвигался.
В Атырау, на который за неделю обрушилось два снегопада, из-за неблагоприятной погоды движение общественного транспорта по некоторым пригородным маршрутам было временно приостановлено. Автобусы, курсирующие по маршрутам №50, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 58А, 59, 62, 64. №50, временно приостановили своё движение. По всем остальным направлениям перевозка пассажиров проходила в штатном режиме, но с большими интервалами.
В регионе в пяти автобусных парках на обслуживании находятся 200 автобусов, курсирующих по 31 маршруту.
Как сообщалось ранее, аким Атырауской области раскритиковал работу коммунальных служб.