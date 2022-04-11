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Движение автобусов в поселок Мурат восстановили в Семее

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
11 Апреля 2022, 21:52
Движение автобусов в поселок Мурат восстановили в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Семее восстановили движение автобусов в поселок Мурат, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В социальных сетях и СМИ распространилась информация о том, что разбитые дороги в Семее ограничивают движение автобусов.

Как сообщили в городском отделе общественного транспорта и автомобильных дорог, 5 апреля поступила телефонограмма от одной из компаний-перевозчиков, в которой сообщалось, что автобусы маршрутов №№ 48 и 9 вынуждены возвращаться от магазина «Аида», в связи с плохим состоянием дороги в поселок Мурат.

«Сотрудники отдела проехали на это место. Действительно, на дорожном покрытии образовались ямы. В связи с тем, что работе грейдеров мешают подземные воды, ямы были засыпаны щебнем, проведена работа по выравниванию покрытия», – сказала заместитель руководителя отдела Назым Жанболатова.

По его словам, сейчас автобусное сообщение возобновлено.


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