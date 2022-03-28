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    15:55, 28 Март 2022 | GMT +6

    Движение автобусов в час пик прокомментировали в столичной транспортной компании

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В транспортной компании City Transportation Systems прокомментировали движение автобусов в часы пик, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Движение автобусов с утра не контролируется. Пассажиры хотят, чтобы в часы пик запускали больше автобусов. Можно ли решить или урегулировать этот вопрос», - говорилось в запросе корреспондента МИА «Казинформ».

    В транспортной компании ответили, что в утренний и вечерний часы пик на линию выпускается максимальное количество автобусов с минимальным интервалом (временем ожидания) автобусов. А в межпиковое время (обеденное время) интервал движения немного увеличивается за счет технических отстоев транспортных средств, предусмотренных для водителей (питание, санитарная гигиена и пр.)

    «Ежедневный выпуск маршрутов составляет 886 автобусов, из них 802 автобуса обслуживают городские маршруты и 84 автобуса - пригородные маршруты. В том числе, в 2021 году были запущены 6 новых маршрутов, также были улучшены схемы 20-ти маршрутов, решены вопросы по транспортной доступности проблемных и новых участков на 31 улицах и 18-ти районах, обновлен подвижной состав на 9 маршрутах, также увеличен охват городского транспортного обслуживания за счет изменения маршрутов и запуска новых маршрутов», - добавили в пресс-службе компании City Transportation Systems.

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