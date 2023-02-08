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Движение автобусов по пяти пригородным маршрутам приостановили в Атырау

8 Февраля 2023, 13:45
Движение автобусов по пяти пригородным маршрутам приостановили в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Из-за обильного снегопада, метели, ветра в Атырау движение общественного транспорта по некоторым пригородным маршрутам сегодня временно приостановлено, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам заместителя директора коммунального государственного учреждения Smart Atyrau Болата Халидоллы, автобусы, курсирующие по маршрутам №50, 54, 55, 58, 64 временно приостановили свое движение. По всем остальным направлениям перевозка пассажиров проходит в штатном режиме. Вчера вечером временно приостанавливалось движение автобусов по маршрутам №50, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 58А, 59, 62, 64. Сегодня возобновляют работу автобусы на маршрутах №52, 53, 56, 58А, 59, 62.

В регионе в пяти автобусных парках на находятся 200 автобусов, курсирующих по 31 маршруту.


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