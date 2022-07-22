22 Июля 2022 20:21

Движение автобусов изменится в столице из-за Чемпионата Азии по триатлону

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Схемы движения трех автобусных маршрутов временно изменятся в предстоящие выходные дни в связи с проведением Чемпионата Азии по триатлону, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ТОО «City Transportation Systems».

23 июля с 05:00 до 16:00 часов и 24 июля с 07:00 до 11:30 часов временно меняются схемы движения маршрутов №№ 10, 60, 61.

С измененной схемой движения маршрутов можно ознакомиться ниже.



