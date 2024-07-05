РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    05:55, 05 Июль 2024 | GMT +6

    Движение автобусных маршрутов восстановили в Астане

    автобус Астана
    Фото: City Transportation Systems

    В Астане восстановили схемы движения автобусных маршрутов, передает агентство Kazinform.

    - 5 июля на всех участках, где ограничили движение в рамках проведения саммита ШОС, возобновляется движение маршрутов согласно утвержденных схем движения, - сообщила пресс-службу транспортной компании City Transportation Systems.

    Ранее сообщалось о том, что 3 - 4 июля в Астане временно поменяются схемы свыше 30 автобусных маршрутов.

    Теги:
    Регионы Транспорт Автобус Астана
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
    Сейчас читают
    telegram