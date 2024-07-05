Движение автобусных маршрутов восстановили в Астане

В Астане восстановили схемы движения автобусных маршрутов, передает агентство Kazinform.

- 5 июля на всех участках, где ограничили движение в рамках проведения саммита ШОС, возобновляется движение маршрутов согласно утвержденных схем движения, - сообщила пресс-службу транспортной компании City Transportation Systems.

Ранее сообщалось о том, что 3 - 4 июля в Астане временно поменяются схемы свыше 30 автобусных маршрутов.