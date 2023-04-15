Движение авто ограничили на дорогах 8 областей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 21:30 в 8 областях действует временное ограничение движения на 20 участках автодорог республиканского значения общей протяженностью 2841 км или 11,4% от общей сети республиканских трасс. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казавтожол.

В связи с ухудшением погодных условий (дождь, снег, метель) ограничения движения автотранспорта ввели на дорогах Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской и Улытауской областей.

При возникновении нештатных ситуаций звонить нужно по короткому номеру: 1403.

Так, вв связи с ухудшением погодных условий в Павлодарской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на дороге «Омск-Майкапшагай», км 587-733, участок граница Павлодарской области - город Семей.

В Акмолинской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на дороге «Астана-Ерейментау-Шидерты», км 16-200, участок город Астана- граница Павлодарской области.

в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости, гололед) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на дорогах:

«Актобе-Атырау-Астрахань», км 100-174, участок город Кандыагаш-поселок Шубаркудык.

«Самара-Шымкент», км 776-965, участок заправка ЭКО Ойл - поселок Карабутак.

В связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости, гололед) введено ограничение движения для грузового и общественного автотранспорта на дорогах:

«Самара-Шымкент», км 12-330, участок город Актобе - граница Атырауской области.

«Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай», км 0-234, участок поселок Карабутак-граница Костанайской области,

«Актобе-Орск», км 39-136, участок поселок Ш. Калдаякова - граница РФ.

Введено ограничение движения для грузового автотранспорта на автодороге «Самара-Шымкент», км 526-702, участок граница ЗКО- поселок Маржанбулак.

В Атырауской области в связи с ухудшением погодных условий в Актюбинской области введено ограничение движения для грузового и общественного автотранспорта на автодороге «Актобе-Атырау-Астрахань».

В Западно-Казахстанской областив связи с ухудшением погодных условий в Актюбинской области введено ограничение движения для грузового автотранспорта на дороге «Самара-Шымкент», км 393-526, участок поселок Жымпиты- граница Актюбинской области.

В Карагандинской областив связи с ухудшением погодных условий (ветер, гололед) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодорогах:

«Кызылорда-Павлодар», км 788-906, участок граница Улытауской области - поселок Топар.

«Екатеринбург-Алматы», км 1505-1610, участок поселок Жумабек- поселок Аксу-Аюлы,

«Караганда-Аягоз-Бугаз», км 17-217, участок г. Караганда - г. Каркаралинск,

«Кызылорда-Павлодар», км 967-1066, участок г. Караганда- п. Молодежный.

В Павлодарской области в связи с ухудшением погодных условий (снег с дождем, гололед), введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на дорогах:

«Омск-Майкапшагай», км 427-587, участок поселок Кенжеколь - граница Абайской области,

«Кызылорда-Павлодар», км 1135-1382, участок граница Карагандинской области - город Павлодар.

В Улытауской областив связи с ухудшением погодных условий в Карагандинской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на дороге «Кызылорда-Павлодар», км 750-788, участок поселок Атасу- граница Карагандинской области.