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Движение 14 автобусных маршрутов изменили из-за ремонта по проспекту Мангилик ел в столице
15 Августа 2022 07:25

Движение 14 автобусных маршрутов изменили из-за ремонта по проспекту Мангилик ел в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с дорожными ремонтными работами по проспекту Мангилик ел временно изменены схемы движения 14 автобусных маршрутов, передает МИА «Казинформ».

Как сообщили в компании City Transportation Systems, ремонт производится на участка ул. Достык до ул. Орынбор, временно изменены схемы движения маршрутов №№ 15, 15А, 19, 21, 28, 32, 35, 43, 46, 50, 52, 54, 61, 70.

Кроме того, до приведения дорожного покрытия в соответствующее состояние для проезда, временно изменены схемы движения маршрутов №№ 5А, 6, 16, 72.

Просим заранее планировать свой маршрут .

С измененной схемой движения можете ознакомиться на картинке.


Схемы движения: компания City Transportation Systems


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