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    23:00, 02 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Движение 10 автобусных маршрутов временно изменили в столице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице на ряде улиц проводится ремонт дорожного полотна, в связи с этим временно изменены схемы движения деcяти автобусных маршрутов, передает МИА «Казинформ».

    Как сообщили в компании City Transportation Systems, в связи с перекрытием моста «Архар» М-1 и перекрестка на пересечении пр. Момышулы и пр. Кошкарбаева для проведения среднего ремонта, будут изменены схемы движения маршрутов №№ 15, 15А, 19, 29, 29А, 30, 40, 47, 51, 56.

    С измененной схемой движения маршрутов можете ознакомиться на картинке.


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