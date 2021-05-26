Движемся вперед в развитии демократии – эксперты о новых поправках в закон «О выборах в РК»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Накануне Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в Конституционный закон «О выборах в Казахстане», предусматривающие введение выборов акимов городов районного значения, сел, сельских округов и голосование против всех кандидатов. Также Законом снижен порог прохождения политических партий при выборах в Мажилис с 7 до 5%. Своим мнением о новых поправках поделились казахстанские эксперты, передает МИА «Казинформ».

Так, директор Экспертного института Европейского права и прав человека Марат Башимов подчеркнул, что были приняты «важные нормы законопроекта, инициированного на площадке Национального совета общественного доверия.

«Эти изменения соответствуют принципам конституционности, демократии, справедливости, открытости и развитию политических прав казахстанцев… Так что, движемся вперед в развитии демократии и верховенства права», - отметил он.

Доктор PhD по политологии Дина Айкенова также отметила, что новые изменения в закон «О выборах в Республике Казахстан» отражают курс на демократизацию политической системы.

«Снижение порога для прохождения политических партий в Мажилис определенно позволит большему количеству партий войти в законодательный орган и одновременно будет стимулировать активность партий в борьбе за власть. Чем больше политических партий будет представлено в Парламенте, тем интересы большего числа граждан будут отражены в новых продуктах политической системы», - сказала Д. Айкенова.

Эксперты Научно-исследовательского центра «Молодежь» рассуждали, что возрастные рамки кандидатов (25+) позволяют выбирать акимов из числа молодых людей, что, в свою очередь, позволит вовлекать в активную политическую деятельность представителей казахстанской молодежи.

«Введение выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов позволит продвигать принципы меритократии в обществе и расширит возможности влияния населения на судьбу своего региона», - подчеркнула Элина Паули, заместитель директора НИЦ «Молодежь».

Стоит отметить, что уже во втором полугодии этого года 836 акимов будут избираться прямым голосованием. Акимами могут быть избраны граждане РК не моложе 25 лет, соответствующие квалификационным требованиям согласно законодательству о государственной службе. В выборах могут участвовать кандидаты, выдвинутые политическими партиями, и самовыдвиженцы путем сбора подписей не менее 1% от общего числа избирателей, имеющих право голосовать.