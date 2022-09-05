Двести восемьдесят один казахстанец выздоровел от КВИ за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 281 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
Из них:
в городе Нур-Султане – 3,
в городе Алматы – 33,
в Жетысуской области – 6,
в ЗКО – 43,
в Карагандинской области – 86,
в Костанайской области – 65,
в Кызылординской области – 5,
в Мангистауской области – 16,
в Павлодарской области – 23,
в Улытауской области – 1.
Всего в стране выздоровело 1 млн 359 тыс. 538 человек от COVID-19.