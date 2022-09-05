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Двести восемьдесят один казахстанец выздоровел от КВИ за сутки

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
5 Сентября 2022, 08:34
Двести восемьдесят один казахстанец выздоровел от КВИ за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 281 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

Из них:

в городе Нур-Султане – 3,

в городе Алматы – 33,

в Жетысуской области – 6,

в ЗКО – 43,

в Карагандинской области – 86,

в Костанайской области – 65,

в Кызылординской области – 5,

в Мангистауской области – 16,

в Павлодарской области – 23,

в Улытауской области – 1.

Всего в стране выздоровело 1 млн 359 тыс. 538 человек от COVID-19.


Минздрав РК   Здравоохранение   Коронавирус в РК  
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