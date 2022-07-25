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Двенадцать убийств раскрыто «по горячим следам» за неделю в РК
25 Июля 2022 11:47

Двенадцать убийств раскрыто «по горячим следам» за неделю в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане за неделю совершено 3 265 преступлений. Об этом сообщила в ходе онлайн брифинга представитель Министерства внутренних дел РК Актоты Боранова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За неделю совершено 3 265 преступлений, 2 053 из них раскрыто в течении суток. Полицейскими раскрыто «по горячим следам» 12 убийств, 9 случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 1 разбой, 39 грабежей, 475 краж чужого имущества», - сказала Актоты Боранова.

Она также отметила, что по согласованию с Администрацией Президента РК министр внутренних дел назначил руководителей департаментов полиции в новых регионах и городе Алматы.

Начальником департамента полиции Абайской области назначен генерал – майор полиции Бекторе Султан, ранее возглавлявший департамент полиции Кызылординской области.

Его представил личному составу заместитель министра внутренних дел Еран Саденов.

Новых начальников департаментов полиции Жетысуской области и города Алматы представил заместитель министра внутренних дел Кайрат Сартаев.

Было отмечено, что на должность начальника департамента полиции Жетысуского района назначен генерал-майор полиции Атыгай Арыстанов, ранее он занимал должность председателя Комитета административной полиции МВД РК.

Руководителем полиции Алматы назначен генерал-майор полиции Арыстангани Заппаров, ранее возглавлявший департамент полиции Алматинской области.

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Автор:
Корреспондент
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