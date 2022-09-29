Двенадцать тысяч бутылок контрафактной водки изъяли в подпольном цехе в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте под пресс пустили 12 тысяч бутылок контрафактной водки. Их изготовлением занимались двое мужчин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на OTYRAR.

Два злоумышленника подделывали алкогольную продукцию известных отечественных марок. Они открыли в мегаполисе цех, закупились спиртом, печатали этикетки и производили алкоголь. Одного из них оштрафовали, другому дали год лишения свободы.

Подпольный цех обнаружили сотрудники шымкентского департамента экономических расследований.

«В соответствии с постановлением административного суда гражданин Азамат Н. незаконно, без разрешения управления государственных доходов, без лицензии, занимался производством и реализацией алкогольной продукции», — сообщил Мейрам Муктаров, руководитель отдела департамента юстиции Шымкента.

Одного из задержанных оштрафовали на 150 тысяч тенге. Второго нарушителя, занимающегося изготовлением и реализацией контрафактного алкоголя, осудили на год. В изготовлении горячительных напитков он был не новичок. До открытия подпольного цеха, осужденный занимался легальным производством алкоголя.

«Второй гражданин арендовал дом в Каратауском районе и занимался изготовлением поддельного алкоголя», — говорит Мейрам Муктаров.



Контрафактную водку реализовывали не в Шымкенте, а в Туркестанской и других областях страны. По словам представителей департамента юстиции, суррогат полностью уничтожили.

Больше 12 тысяч бутылок якобы «элитных» марок алкоголя погрузили в спецтехнику и утилизировали.

«В этом году было установлено девять таких цехов. Лица разные, между собой не взаимосвязаны», — сообщил Адиль Мугалов, заместитель второго следственного управления департамента экономических расследований Шымкента.

Специалисты продолжают работу по выявлению подпольных цехов. Организаторов в первый раз штрафуют, при повторном совершении правонарушения их ждет тюремный срок.





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