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    10:56, 01 Май 2022 | GMT +6

    Двенадцать человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Минздрав обновил данные по количеству выздоровевших казахстанцев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.

    За минувшие сутки в Казахстане выздоровели от коронавирусной инфекции 12 человек

    В разрезе регионов:

    в городе Нур-Султане - 4,

    в городе Алматы - 4,

    в Алматинской области - 3,

    в ВКО - 1,

    Всего в стране выздоровело 1 291 078 человека от COVID-19.




    Теги:
    Минздрав РК Коронавирус в РК Здравоохранение
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