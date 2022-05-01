10:56, 01 Май 2022 | GMT +6
Двенадцать человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Минздрав обновил данные по количеству выздоровевших казахстанцев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.
За минувшие сутки в Казахстане выздоровели от коронавирусной инфекции 12 человек
В разрезе регионов:
в городе Нур-Султане - 4,
в городе Алматы - 4,
в Алматинской области - 3,
в ВКО - 1,
Всего в стране выздоровело 1 291 078 человека от COVID-19.