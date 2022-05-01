Двенадцать человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Минздрав обновил данные по количеству выздоровевших казахстанцев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.

За минувшие сутки в Казахстане выздоровели от коронавирусной инфекции 12 человек

В разрезе регионов:

в городе Нур-Султане - 4,

в городе Алматы - 4,

в Алматинской области - 3,

в ВКО - 1,

Всего в стране выздоровело 1 291 078 человека от COVID-19.







