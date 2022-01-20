Новости
Двенадцать человек умерли от коронавируса и пневмонии за сутки в Казахстане
20 Января 2022 08:45
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По данным на 18 января, за сутки в Казахстане зарегистрировано восемь умерших от коронавирусной инфекции (КВИ+) и четыре летальных исхода пневмонии с признаками коронавируса (КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
Новости по теме124 новых случая коронавирусной пневмонии выявлено в РК 49 больных коронавирусом находятся на ИВЛ - Минздрав РК В «красной зоне» остаются почти все регионы Казахстана
Опубликованы также данные по регионам.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Сколько казахстанцев привились от COVID-19: данные по регионам
- 124 новых случая коронавирусной пневмонии выявлено в РК
- 49 больных коронавирусом находятся на ИВЛ - Минздрав РК
- В «красной зоне» остаются почти все регионы Казахстана
- 212 319 подростков полностью вакцинированы от коронавируса в Казахстане
- За сутки 2236 человек выздоровели от COVID-19 в Казахстане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн