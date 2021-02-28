Две золотые медали завоевали казахстанские боксеры на международном турнире

КРИВОЙ РОГ. КАЗИНФОРМ - В городе Кривой Рог (Украина) сегодня завершился международный турнир по боксу памяти мастера спорта СССР Александра Асауленко. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Победителями стали в весовой категории 52 кг Дамир Әбдіқадыр и весовой категории 69 кг Дархан Дүйсебай, оба спортсмена представляют Алматинскую область.

В соревнованиях принимали спортсмены из Украины, Казахстана, Узбекистана, Молдовы, Израиля, Иордании, Швейцарии и Сенегала.



