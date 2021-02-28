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    22:24, 27 Февраль 2021 | GMT +6

    Две золотые медали завоевали казахстанские боксеры на международном турнире

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    КРИВОЙ РОГ. КАЗИНФОРМ - В городе Кривой Рог (Украина) сегодня завершился международный турнир по боксу памяти мастера спорта СССР Александра Асауленко. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Победителями стали в весовой категории 52 кг Дамир Әбдіқадыр и весовой категории 69 кг Дархан Дүйсебай, оба спортсмена представляют Алматинскую область.

    В соревнованиях принимали спортсмены из Украины, Казахстана, Узбекистана, Молдовы, Израиля, Иордании, Швейцарии и Сенегала.



    Теги:
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