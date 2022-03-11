Две золотые медали выиграли карагандинцы на республиканском турнире по садак-ату

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Из разных городов и областей Казахстана в Караганду на республиканский турнир по садак-ату съехались 150 спортсменов. Свою меткость продемонстрировали дети от 7 до 18 лет, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Первенство по национальному виду спорта прошло в четырёх возрастных категориях: от 7 до 9, от 10 до 12, от 13 до 15 и от 16 до 18 лет. Кроме того, группы делились на мальчиков и девочек.

Стрелки состязались в трёх направлениях. Юные спортсмены стреляли в олимпийскую (фито), турецкую (путо) и казахскую (жамбы) мишени. По словам специалистов, последняя самая сложная.

«Садак-ату в последние 2–3 года только начал набирать обороты. И сегодня радует, что столько участников. Оживлённые баталии прошли в категории 10–12 лет. Дети идут в спорт с интересом. У многих есть тяга к луку. Чем больше они тренируются, тем больше хотят», – говорит судья соревнований чемпионка Казахстана по стрельбе из лука Айым Тлепберген.

По итогам соревнований участники Алматы, Нур-Султана и Мангистауской области завоевали больше всего медалей. Карагандинские спортсмены составили им хорошую конкуренцию. В их копилке два «золота», одно «серебро» и четыре «бронзы».