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    20:57, 10 Март 2022 | GMT +6

    Две золотые медали выиграли карагандинцы на республиканском турнире по садак-ату

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Из разных городов и областей Казахстана в Караганду на республиканский турнир по садак-ату съехались 150 спортсменов. Свою меткость продемонстрировали дети от 7 до 18 лет, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Первенство по национальному виду спорта прошло в четырёх возрастных категориях: от 7 до 9, от 10 до 12, от 13 до 15 и от 16 до 18 лет. Кроме того, группы делились на мальчиков и девочек.

    Стрелки состязались в трёх направлениях. Юные спортсмены стреляли в олимпийскую (фито), турецкую (путо) и казахскую (жамбы) мишени. По словам специалистов, последняя самая сложная.

    «Садак-ату в последние 2–3 года только начал набирать обороты. И сегодня радует, что столько участников. Оживлённые баталии прошли в категории 10–12 лет. Дети идут в спорт с интересом. У многих есть тяга к луку. Чем больше они тренируются, тем больше хотят», – говорит судья соревнований чемпионка Казахстана по стрельбе из лука Айым Тлепберген.

    По итогам соревнований участники Алматы, Нур-Султана и Мангистауской области завоевали больше всего медалей. Карагандинские спортсмены составили им хорошую конкуренцию. В их копилке два «золота», одно «серебро» и четыре «бронзы».


    Теги:
    Спорт Карагандинская область Караганда Стрельба из лука
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