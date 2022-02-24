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Две зимние спартакиады проходят в Карагандинской области

24 Февраля 2022 23:45
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Две зимние спартакиады проходят в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области стартовали XXХII областная зимняя сельская спартакиада «Қарлы қыс – 2022» и XІХ зимняя спартакиада «Ақ қыс – 2022». В состязаниях примут участие все города и сельские районы региона, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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В программу соревнований включены четыре вида спорта: зимнее Президентское многоборье, лыжные гонки (эстафета), хоккей с шайбой и конькобежный спорт.

В состав каждой команды входит 31 человек. Возраст участников от 18 лет и старше.

«Спартакиады проводятся в Ледовом дворце спорта «Акжолтай», Дворце спорта им. Н. Абдирова, на лыжной базе ОСДЮСШ по зимним видам спорта и на стадионе «Шахтёр», - сообщили в Управлени и физической культуры и спорта Карагандинской области .


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#Карагандинская область   #Спорт   #Караганда  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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