Две зимние спартакиады проходят в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области стартовали XXХII областная зимняя сельская спартакиада «Қарлы қыс – 2022» и XІХ зимняя спартакиада «Ақ қыс – 2022». В состязаниях примут участие все города и сельские районы региона, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В программу соревнований включены четыре вида спорта: зимнее Президентское многоборье, лыжные гонки (эстафета), хоккей с шайбой и конькобежный спорт.

В состав каждой команды входит 31 человек. Возраст участников от 18 лет и старше.

«Спартакиады проводятся в Ледовом дворце спорта «Акжолтай», Дворце спорта им. Н. Абдирова, на лыжной базе ОСДЮСШ по зимним видам спорта и на стадионе «Шахтёр», - сообщили в Управлени и физической культуры и спорта Карагандинской области .