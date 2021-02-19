Две зимние онлайн-спартакиады проходят в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области стартовал третий этап областных спортивных состязаний в онлайн-формате. Это XXXI Областная зимняя сельская спартакиада «Қарлы қыс - 2021» и XVIII Зимняя спартакиада «Ақ қыс - 2021» среди городов. Соревнования посвящены 30-летию Независимости Республики Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Соревнования проводятся в три этапа. Первый-второй (январь-февраль) - городские и районные онлайн-первенства. Третий этап (с 17 по 21 февраля) - областные спартакиады (финал) среди сборных команд городов и районов.

В программу соревнований вошли три вида спорта: зимнее Президентское многоборье, лыжные гонки (эстафета) и скоростной бег на коньках.

Каждая команда состоит из 16 человек. Возраст - от 18 лет и старше. В соревнованиях принимают участие сборные девяти районов и все города области.

Напомним, в «Қарлы қыс» в 2020 году победил Абайский район, в «Ақ қыс» - Караганда.