Две женщины упали с высоты во время ремонта в школе в Петропавловске

По информации городского отдела образования Петропавловска, инцидент произошел 29 июля. Во время косметического ремонта в здании школы две женщины по неосторожности упали с высоты.

— После происшествия администрация школы незамедлительно вызвала бригаду скорой медицинской помощи. Пострадавших доставили в медицинское учреждение, где им оказывается вся необходимая помощь. Одна из женщин работает в школе с 2008 года, другая — с 2015-го. Обе являются опытными сотрудницами. Перед началом ремонтных работ, 6 июля, они прошли инструктаж по технике безопасности и расписались в журнале, — сообщили в отделе образования.

В ведомстве добавили, что в соответствии с требованиями законодательства будет проведена служебная проверка для установления всех обстоятельств и причин произошедшего.

По данным управления здравоохранения Северо-Казахстанской области, обеих пострадавших экстренно доставили в травматологический пункт городской многопрофильной больницы скорой медицинской помощи Петропавловска. После оказания экстренной помощи их госпитализировали, сейчас женщины проходят лечение.

57-летняя пациентка упала с высоты около 4–5 метров. По результатам компьютерной томографии у нее диагностировали компрессионные переломы грудного и поясничного отделов позвоночника. Женщине назначили обезболивающую терапию, а для иммобилизации позвоночника поместили на специальный жесткий щит.

54-летняя женщина также упала с высоты около 4–5 метров. У нее диагностировали открытый перелом, после чего врачи незамедлительно провели первичную хирургическую обработку раны. Кроме того, в ходе обследования у пациентки выявили тяжелые множественные травмы, в том числе черепно-мозговую травму и переломы конечностей. В рамках лечения ей наложили гипсовую лонгету и применили метод скелетного вытяжения для правильного сращения костей. После проведенной операции состояние женщины оценивается как стабильное.