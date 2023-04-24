Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Актюбинская область

Две женщины выпали с верхних этажей высотки в Актобе

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
24 Апреля 2023, 13:32
Две женщины выпали с верхних этажей высотки в Актобе Фото: t.me/POLICE_of_KZ

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - 24 апреля примерно в 01:48 часов на ЦОУ поступило сообщение о том, что с верхних этажей жилого комплекса «Актобе Ажары» упал человек. Прибывшим на место происшествия нарядом патрульной полиции перед входом в дом обнаружены тела двух женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

Полицейскими установлены личности трупов, ими оказались 31 и 56-летние женщины.

Начато досудебное расследование ч. 2 ст. 105 УК РК (доведение до самоубийства). Причины и мотивы произошедшего выяснятся.

photo

Происшествия   МВД РК   Актобе  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Школам Уральска переданы новые автобусы
Школам Уральска переданы новые автобусы
Визит Президента Германии в Казахстан: каких договоренностей удалось достичь
Визит Президента Германии в Казахстан: каких договоренностей удалось достичь
Еще пару недель может занять тушение пожара под Астаной – глава МЧС РК
Еще пару недель может занять тушение пожара под Астаной – глава МЧС РК