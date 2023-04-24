Две женщины выпали с верхних этажей высотки в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - 24 апреля примерно в 01:48 часов на ЦОУ поступило сообщение о том, что с верхних этажей жилого комплекса «Актобе Ажары» упал человек. Прибывшим на место происшествия нарядом патрульной полиции перед входом в дом обнаружены тела двух женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

Полицейскими установлены личности трупов, ими оказались 31 и 56-летние женщины.

Начато досудебное расследование ч. 2 ст. 105 УК РК (доведение до самоубийства). Причины и мотивы произошедшего выяснятся.