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Две женщины, подросток и ребенок скончались при наезде автобуса в Шымкенте

Жанара Мухамедиярова
9 Апреля 2023, 11:25
Две женщины, подросток и ребенок скончались при наезде автобуса в Шымкенте Фото: t.me/POLICE_of_KZ

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В результате ДТП с автобусом в Шымкенте две женщины и подросток погибли на месте, несовершеннолетняя девочка скончалась в реанимационном отделении. Двое находятся в больнице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

8 апреля примерно в 18:30 на пересечении двух улиц в районе торгового центра «Метро», автобус без управления водителя, выехав на полосу встречного движения совершил наезд на 6 пешеходов, находившихся на тротуаре.

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По приезду на место следственно- оперативная группа ДП города Шымкент, установила, что водитель, совершив разворот на конечной маршрута, вышел из автотранспорта и оставил автобус на ручном тормозе. В этот момент автобус по склону совершил самопроизвольное движение и наехал на пешеходов.

В данное время на месте работают дознаватели и криминалисты. Начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 345 УК РК. Назначена автотехническая экспертиза на проверку исправности автобуса.

Водитель водворен в ИВС.


ДТП   МВД РК   Шымкент  
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