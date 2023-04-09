Две женщины, подросток и ребенок скончались при наезде автобуса в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В результате ДТП с автобусом в Шымкенте две женщины и подросток погибли на месте, несовершеннолетняя девочка скончалась в реанимационном отделении. Двое находятся в больнице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

8 апреля примерно в 18:30 на пересечении двух улиц в районе торгового центра «Метро», автобус без управления водителя, выехав на полосу встречного движения совершил наезд на 6 пешеходов, находившихся на тротуаре.

По приезду на место следственно- оперативная группа ДП города Шымкент, установила, что водитель, совершив разворот на конечной маршрута, вышел из автотранспорта и оставил автобус на ручном тормозе. В этот момент автобус по склону совершил самопроизвольное движение и наехал на пешеходов.

В данное время на месте работают дознаватели и криминалисты. Начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 345 УК РК. Назначена автотехническая экспертиза на проверку исправности автобуса.

Водитель водворен в ИВС.