ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - Две женщины грабили пенсионерок в Темиртау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

5 марта в Восточный отдел полиции УП города Темиртау Карагандинской области обратилась 68-летняя жительница. Пенсионерка сообщила, что на нее напала неизвестная девушка. Злоумышленница вырвала из рук женщины сумку и скрылась. Выяснилось, что в сумке находились 47 тысяч тенге, документы и два сотовых телефона. Сумма ущерба составила 300 тысяч тенге. Потерпевшая сообщила, что грабителю в юбке было на вид 20-25 лет.

6 марта аналогичное преступление было совершено в отношении другой женщины. Причем потерпевшая пояснила, что на нее напали две неизвестные злоумышленницы.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье 191 УК РК «Грабеж».

13 марта в ходе оперативно-поисковых мероприятий полицейские задержали двух подозреваемых: 23-летнюю и 32-летнюю женщин. Они дали признательные показания.

Кроме того, полицейские установили причастность подозреваемых к краже. Подобрав ключи, злоумышленницы проникли в квартиру и похитили компьютер стоимостью 150 тысяч тенге.

Возбуждено уголовное дело по статье 188 УК РК. В отношении задержанных суд выбрал меру пресечения в виде ареста.