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    18:26, 15 Март 2021 | GMT +6

    Две женщины грабили пенсионерок в Темиртау

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    ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - Две женщины грабили пенсионерок в Темиртау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    5 марта в Восточный отдел полиции УП города Темиртау Карагандинской области обратилась 68-летняя жительница. Пенсионерка сообщила, что на нее напала неизвестная девушка. Злоумышленница вырвала из рук женщины сумку и скрылась. Выяснилось, что в сумке находились 47 тысяч тенге, документы и два сотовых телефона. Сумма ущерба составила 300 тысяч тенге. Потерпевшая сообщила, что грабителю в юбке было на вид 20-25 лет.

    6 марта аналогичное преступление было совершено в отношении другой женщины. Причем потерпевшая пояснила, что на нее напали две неизвестные злоумышленницы.

    По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье 191 УК РК «Грабеж».

    13 марта в ходе оперативно-поисковых мероприятий полицейские задержали двух подозреваемых: 23-летнюю и 32-летнюю женщин. Они дали признательные показания.

    Кроме того, полицейские установили причастность подозреваемых к краже. Подобрав ключи, злоумышленницы проникли в квартиру и похитили компьютер стоимостью 150 тысяч тенге.

    Возбуждено уголовное дело по статье 188 УК РК. В отношении задержанных суд выбрал меру пресечения в виде ареста.


    Теги:
    Борьба с преступностью Карагандинская область Правоохранительные органы
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